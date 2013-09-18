Одесская область: поток воды дошел до Татарбунарского района

В Одесской области 17 сентября вода из затопленных сильными дождями Тарутинского, Арцизский и Саратского районов дошла до Татарбунарского района.

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, по прогнозам специалистов водного хозяйства, вода должна была без проблем пройти по реке Кугильник и влиться в озеро Сасык (7 км от пгт Татарбунары). «Однако на 138-139 км (перед въездом в Тартарбунары) поток воды не успевал пройти под мостом трассы Одесса-Рени, так как русло реки в этом месте было полностью захламлено камышом, возникла угроза подтопления земельных участков жителей Татарбунар. Удалось не допустить подтопления жилых домов, однако вода подтопила два приусадебных участка», - сообщили в отделе.

Подразделения областного управления ГСЧС двумя насосными станциями с 17.00 17 сентября до 7.00 18 сентября перекачивали воду через дорогу, обеспечивая таким образом пропускную функцию моста через Кугильник. Для расчистки русла от камыша привлечен экскаватор управления водного хозяйства.

«По состоянию на 10.00 в результате сильных осадков в Арцизском, Болградском, Тарутинском, Саратском и Татарбунарском районах Одесской области (в 15 населенных пунктах) всего было подтоплено 408 жилых частных домов, разрушено 38 домов и 85 домов под угрозой разрушения. Пожарно-спасательными подразделениями ГУ ГСЧС Украины в Одесской области продолжается оказание помощи местному населению по откачиванию воды из подтопленных приусадебных участков», - сообщили в отделе.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области 12-14 сентября вследствие сильных осадков в некоторых районах выпало 70% годовой нормы осадков. Было подтоплено 399 жилых домов в 13 населенных пунктах. Временно отселено 562 человека из 9 населенных пунктов. По данным Одесской облгосадминистрации, убытки от проливных дождей составили порядка 170 млн грн.

В Арцизском и Саратском районах Одесской области продолжаются работы по отводу воды из дворов частных домов.