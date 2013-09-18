На Винниччине три человека отравились грибами

В Винницкой области в результате отравления грибами в реанимационное отделение госпитализированы три человека.

Об этом УНИАН сообщили в ГСЧС в Винницкой области.

Согласно сообщению, 15 сентября в 19:15 тростянецким спасателям поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение с острым отравлением грибами были доставлены три жителя с. Гордовка – две женщины, 41 и 18 лет, и 30-летний мужчина. Как выяснилось, пострадавшие собрали в местном лесу грибы, после чего приготовили их и съели.

Все трое пострадавших находятся в реанимационном отделении районной больницы.