На Винниччине три человека отравились грибами
15:02, 18 сентября 2013Новости регионов
0
Госпитализированы
В Винницкой области в результате отравления грибами в реанимационное отделение госпитализированы три человека.
Об этом УНИАН сообщили в ГСЧС в Винницкой области.
Согласно сообщению, 15 сентября в 19:15 тростянецким спасателям поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение с острым отравлением грибами были доставлены три жителя с. Гордовка – две женщины, 41 и 18 лет, и 30-летний мужчина. Как выяснилось, пострадавшие собрали в местном лесу грибы, после чего приготовили их и съели.
Все трое пострадавших находятся в реанимационном отделении районной больницы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter