В Сумах от инсульта умерла девятиклассница

В Сумах сегодня ночью умерла 14-летняя ученица школы №20, у которой на прошлой неделе на уроке физкультуры случился инсульт.

Эту информацию УНИАН подтвердили в управлении образования и науки Сумской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, врачи до сих пор не могут дать ответ на вопрос о том, почему в столь раннем возрасте у молодой девушки произошел разрыв аневризмы сосудов головного мозга.

По информации начальника облуправления образования Инессы Песоцкой, школа всячески помогала девушке медикаментами. В связи со смертью девушки в школе пройдут траурные мероприятия.

Как сообщал УНИАН, в Сумах 11 сентября в городской средней образовательной школе № 20 во время урока физкультуры 14-летней девушке стало плохо. Прибывшие врачи установили диагноз - инсульт.

Как стало известно, девятый класс вышел на свой второй урок - физкультуру. Занятия начались с легкой пробежки. Девятиклассница отстала от группы девушек, а позже ее нашли, когда она лежала на земле в судорогах. Медсестра школы до приезда бригады «скорой» оказала девушке первую медицинскую помощь.

Диагноз, который поставили школьнице, - аневризма сосуда мозга.

Также выяснилось, что школьница вела здоровый образ жизни, занималась единоборствами, участвовала в соревнованиях. Однако, по неподтвержденной информации, у нее были проблемы с сосудами.