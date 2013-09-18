Во Львовской области 1,5-годовалый мальчик пострадал в ДТП

Во Львовской области в результате столкновения грузового автомобиля «КамАЗ» и микроавтобуса «Форд транзит» пострадали два человека – 25-летняя женщина и ее полуторагодовалый ребенок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 17 сентября, на автодороге «Львов-Шегини».

Водитель грузовика «КамАЗ», 43-летний житель Старосамборского района Львовской области, поворачивая на перекрестке налево, не пропустил микроавтобус «Форд Транзит», за рулем которого находился 26-летний житель города Мостиска.

В результате столкновения пострадали два пассажира микроавтобуса - 25-летняя женщина и полуторагодовалый ребенок, которые с травмами были госпитализированы в больницу.

Обстоятельства ДТП расследуются.