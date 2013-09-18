На Винниччине мужчина получил ожоги 50% тела

В с. Котюжинцы Калиновского района Винницкой области в результате возгорания газа мужчина получил ожоги 50% тела.

Как сообщили УНИАН в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области, 17 сентября в 20.15 в пункт связи государственной пожарно-спасательной части №19 г. Калиновка поступило сообщение о том, что в приемное отделение больницы был доставлен 46-летний мужчина, житель с. Котюжинцы.

По предварительным данным, пострадавший не выключил конфорку, в результате чего произошла утечка газа. При включении света газ вспыхнул без последующего горения, в результате чего мужчина получил 50% ожогов тела, термические ожоги дыхательных путей, головы, туловища и рук.

На данное время пострадавший находятся в реанимационном отделении районной больницы в тяжелом состоянии.