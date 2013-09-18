В Черкассах главврача больницы принуждали к увольнению

Прокуратура города Черкассы по обращению депутата Черкасского горсовета Нины Набокиной (фракция «Свободные демократы») 17 сентября открыла уголовное производство по факту принуждения служебными лицами Черкасского горсовета главного врача Третьей городской больницы скорой медицинской помощи к увольнению.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Черкассы, в депутатском обращении сообщается о том, что служебные лица Черкасского горсовета принуждают главного врача КНП «Третья Черкасская городская больница скорой медицинской помощи» уволиться с занимаемой должности.

Материалы уголовного производства направлены в следственный отдел Сосновского РО в г. Черкассы УМВД в Черкасской области для дальнейшего досудебного расследования.

За подобные правонарушения Уголовный кодекс Украины предусматривает штраф, или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех 3, или исправительные работы сроком до 2 лет.