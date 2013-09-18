На Херсонщине взорвался неизвестный предмет, погиб человек

В Херсонской области от взрыва неизвестного предмета погиб один человек, еще один пострадал.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел вечером 17 сентября в поле возле с. Вишневое Верхнерогачикского района во время работ на пасеке.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

По факту взрыва правоохранительными органами начато следствие.