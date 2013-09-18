На Херсонщине взорвался неизвестный предмет, погиб человек
10:03, 18 сентября 2013Новости регионов
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Еще один человек пострадал
В Херсонской области от взрыва неизвестного предмета погиб один человек, еще один пострадал.
Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел вечером 17 сентября в поле возле с. Вишневое Верхнерогачикского района во время работ на пасеке.
Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.
По факту взрыва правоохранительными органами начато следствие.
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