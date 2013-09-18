В Коломые упал двухместный самолет, погибли 2 человека

В Ивано-Франковской области вследствие падения одномоторного самолета погибли два человека.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, 17 сентября в 17.20 спасателям поступило сообщение о том, что в г. Коломыя вблизи жилого дома упал цельнометаллический двухместный одномоторный легкий самолет Zodiac-601, принадлежащий детско-юношеской спортивной ассоциации Прикарпатья малой авиации (г. Коломыя).

В результате падения на землю произошло возгорание самолета. Два человека, находившиеся в кабине, погибли. При падении летательного аппарата повреждена линия электропередач к жилому дому.

На место вызова прибыли 13 спасателей, которые ликвидировали пожар.

Причина аварии самолета устанавливается.