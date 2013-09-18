Севастополь утвердил программу обеспечения жильем детей-сирот

Севастопольский городской совет утвердил региональную программу обеспечения жильем детей-сирот, детей, лишенных родительского попечения, и лиц из их числа на 2014-2016 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, программа была принята 17 сентября в ходе пленарного заседания сессии горсовета.

Финансирование Программы будет осуществляется за счет средств городского бюджета. Ориентировочный объем средств, необходимых для финансирования Программы на 2014-2016 годы, составляет 4 млн 948 тыс. грн. (по 999 тыс. грн в год).

Выполнение Программы позволит обеспечить жильем 12 детей-сирот, детей, лишенных родительского попечения, и лиц из их числа, состоящих на квартирном учете в городе Севастополе, создать социальное общежитие для обеспечения временным жильём 20 таких детей (капитальный ремонт и обустройство), отремонтировать 10 квартир, принадлежащих им на праве собственности, что позволит улучшить условия проживания лиц данной категории.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 января 2013 года в Севастопольском регионе проживало 660 детей-сирот, и детей, лишенных родительского попечения. Из них не имеют жилья 134 ребёнка, в том числе 38 – достигших 16-летнего возраста. Из 526 детей, имеющих жилье, у 30-ти оно не пригодно для постоянного проживания и требует проведения ремонтных работ.

На учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и пользующихся правом внеочередного получения жилого помещения на 1 января 2013 г. состояли 177 детей-сирот, детей, лишенных родительского попечения, и лиц из их числа.

В 2012 году улучшены жилищные условия четырех таких детей. За 3 месяца 2013 года предоставлена жилая площадь в общежитиях 4-м детям из указанной категории, 5-ти оказана помощь в оформлении регистрации по городу. Квартиры не предоставлялись в связи с отсутствием свободной жилой площади.