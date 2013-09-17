Предлагают запретить использование домашних блюд в кафе

Госсанэпидслужба Тернопольской области предлагает облгосадминистрации запретить использование пищевых продуктов и блюд домашнего приготовления в заведениях общественного питания.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном 17 сентября на официальном сайте областной Госсанэпидслужбы.

В нем сказано, что по результатам эпидрасследования вспышки кишечной инфекции, связанной с празднованием свадьбы 11 августа 2013 г. в баре-ресторане «Император» г. Копычинцы Гусятинского района, установлено, что причиной массового отравления людей стала некачественная мясопродукция.

«По результатам лабораторных исследований установлено, что возбудителем инфекции стала сальмонелла, лабораторно подтвержден диагноз «сальмонеллез» у 9 человек. Факторами передачи инфекции послужили инфицированные возбудителем блюда, которые готовились в заведении общественного питания (из 8-ми образцов блюд, составляющей большинства которых был мясной фарш, выделена сальмонелла). Результаты эпидрасследования дают основания утверждать, что источником инфекции стала больная свинья, мясо которой без сопроводительных документов, удостоверяющих качество и происхождение, было приобретено на продовольственном рынке», – говорится в сообщении областной Госсанэпидслужбы.

Во время расследования также был установлен ряд других нарушений: несоблюдение правил личной гигиены персоналом заведения питания, привлечение посторонних лиц к приготовлению блюд и обслуживанию застолья, нарушение условий хранения сырья и готовых блюд, несоблюдение режимов мойки и дезинфекции.

Исходя из этого с целью предупреждения групповых случаев вспышек кишечных инфекций, массовых пищевых отравлений среди людей на территории области при проведении празднований, Госсанэпидслужба области предложила облгосадминистрации ввести в заведениях общественного питания запрет на использование пищевых продуктов и блюд домашнего приготовления.

Также предлагается обязать заведения питания проводить закупку пищевых продуктов только в магазинах или у производителей (а не на рынках) и только при наличии сопроводительной документации, которая удостоверяет их качество и происхождение.

Кроме того, предлагается ввести согласование с органами Госсанэпидслужбы меню для каждого отдельного массового мероприятия и обеспечить предоставление данных о прохождении медицинских осмотров обслуживающим персоналом.

В настоящее время представленные рекомендации изучают в облгосадминистрации для принятия решения.

Как сообщал УНИАН, в августе в Тернопольской области из-за пищевого отравления в больницу попали 53 человека, из них 14 детей. Было установлено, что все они отравились на свадьбе в Гусятинском районе.