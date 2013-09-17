Житомирщина: гадюка укусила женщину, собиравшую грибы
15:43, 17 сентября 2013Новости регионов
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Находится в реанимации
В Житомирской области гадюка укусила женщину, собиравшую грибы.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.
16 сентября в лесу недалеко от города Коростышев змея укусила 52-летнюю женщину, которая собирала грибы вместе со своими знакомыми. После укуса потерпевшая сразу поехала в Коростышевскую центральную районную больницу, где ей оказали неотложную медицинскую помощь.
В настоящий момент женщина находится в реанимационном отделении районной больницы.
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