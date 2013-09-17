В Винницкой области от укусов пчел погиб пасечник

В Шаргородском районе Винницкой области от укусов пчел погиб пасечник.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГСЧС в Винницкой области, 17 сентября в 07:10 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части №34 г. Шаргород поступила информация от дежурного милиции о том, что в с. Рахны Лесные обнаружен мертвый мужчина.

Как выяснилось, 40-летней пасечник погиб от укусов пчел на пасеке в собственном хозяйстве.

На данное время тело погибшего находится на судмедэкспертизе.