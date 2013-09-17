В Одесской области откачивают воду из подтопленных домов

В Одесской области продолжаются работы по отводу воды из 75 подтопленных домохозяйств, которые в течение 12-14 сентября были подтоплены в результате сильных осадков.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на сегодняшний день уже отведена вода из 617 дворов. Жители подтопленных домов временно размещены в домах культуры, гостиницах и у родственников. Организована доставка продуктов питания и медикаментов.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлечено 300 человек, 85 единиц техники и насосного оборудования, в том числе от ГСЧС Украины 199 человек личного состава и 60 единиц техники и насосного оборудования.

Ситуация находится на контроле ГСЧС Украины.