В центре Одессы 10-летней девочке на голову упала ветка

В центре Одессы 10-летнюю девочку травмировала упавшая ветка дерева. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Согласно сообщению, ЧП случилось на пересечении улиц Пушкинской и Дерибасовской. Ребенок был с родителями, когда фрагмент дерева (в диаметре 20-30 см, длиной – свыше 5 м) рухнул с большой высоты на голову девочки. Потерпевшая потеряла сознание.

«Скорая помощь доставила ее в Одесскую областную детскую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии. У потерпевшей – серьезная травма головы, большая потеря крови», - рассказали в управлении.

По данным источника, девочке сделали сложную операцию, предстоит длительное лечение.