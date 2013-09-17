В Тернополе открыли новую диагностическую лабораторию

Сегодня в Тернопольском областном лабораторном центре Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины открыли новую диагностическую лабораторию.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, в открытии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джеффри Р.Пайетт, председатель Тернопольской ОГА Валентин Хоптян, руководство областного и городского советов.

Полученное при содействии правительства США оборудование позволит в новооткрытой лаборатории выявлять опасные инфекции за считанные часы, а не за 3 дня, как это делалось ранее.

«Эта лаборатория - заведение мирового уровня, которое мы совместно построили. Я надеюсь, что наша программа «Уменьшение биологической угрозы в Украине» будет и дальше работать»,- сказал во время открытия лаборатории Пайетт.

Хоптян отметил, что данная лаборатория будет обслуживать не только жителей Тернопольской области.

«Наша область получила мощную лабораторию с большим количеством сверхсовременного оборудования и новейших методов лабораторных исследований. Эта лаборатория будет служить гарантом в защите населения от многих недугов. Работать она будет для двух областей: Тернопольской и Черновицкой», - сказал председатель Тернопольской ОГА.

Оборудование для лаборатории предоставлено правительством США в рамках проектов международной технической помощи «Уменьшение биологической угрозы в Украине» и «Внедрение электронной интегрированной системы наблюдения за заболеваниями и системы контроля патогенов в Украине».