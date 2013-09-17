На Киевщине взорвался гараж, мужчинам оторвало кисти рук

В Киевской области в селе Малая Вильшанка прогремел взрыв, говорится в сюжете ТСН. В частном дворе взорвался гараж. От сильной взрывной волны двух мужчин отбросило на 15 метров. Оба с оторванными кистями рук и многочисленными рваными ранами и ожогами сейчас в реанимации. Владелец дома, вытягивая пострадавших с огня, также получил ожоги рук. Гараж был забит техникой: мопед, бензопилы, электрогенераторы и топливо к ним - не менее 150 литров бензина.

Не исключено, что пострадавшие проводили сварочные работы и пренебрегли правилами пожарной безопасности. "Два полных газовых баллона были, и у одного был надорванный вентиль. Они тоже могли вызвать взрыв. Но что именно взорвалось, мы выясняем", - отметил представитель милиции Киевской области Николай Жукович.

tsn.ua