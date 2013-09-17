В Одессе открыт консультационный центр по чрезвычайным ситуациям

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области открыло консультационный центр.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям со СМИ и общественностью Главного управления ГСЧС в Одесской области.

На церемонию открытия консультационного центра прибыли советник председателя ГСЧС Николай Поступальский, заместитель губернатора Одесской области Валерий Матковский и начальник областного управления ГСЧС Владимир Боделан.

Поступальский отметил, что работа центра будет оценена по его непосредственной деятельности, однако отметил уже имеющиеся плюсы: «Сегодня действительно созданы все условия, при которых можно получить консультацию от специалиста. Здесь можно узнать, что делать в чрезвычайных ситуациях, как вести себя, чтобы их было как можно меньше, что делать для их ликвидации или не допустить такие. И важно, что место выбрано удачно - в центре города».

Как пояснили в отделе, в консультационном центре будут оказывать информационно-консультативную помощь юридическим, физическим лицам, предпринимателям и населению по вопросам гражданской защиты, пожарной и техногенной безопасности.

«Обращаться в центр можно, позвонив на многоканальные номера по телефону, через Интернет, скайп. Кому не удобно так, может прийти в центр и во время личного приема получить всю интересующую информацию. Ежедневно дежурят два сотрудника службы. Предприниматели смогут сразу на месте узнать, как, например, написать то или иною заявление, чтобы «не ходить по кругу», узнать сроки подачи документов», - сообщил Боделан.

Он также отметил, что предоставлять свою помощь в центре также согласились волонтерские организации. В частности, глава организации Общества Красного Креста Украины Тамара Барнич сообщила, что медработники и психологи уже готовы оказывать необходимую помощь непосредственно в консультационном центре.