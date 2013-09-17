В Киевской области оползнем разрушено 8 гаражей

В Белой Церкви (Киевской область) оползнем разрушено 8 гаражей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается в сообщении, информация о разрушении частных гаражей на ул. Комсомольская поступила сегодня, 16 сентября, в 05.00 на пункт связи 3-й Государственной пожарно-спасательной части г. Белая Церковь.

Прибыв на место вызова, спасатели установили, что в результате оползня в гаражном кооперативе «Ставы» произошло разрушение около 8 кирпичных гаражей, в которых было 4 легковых автомобиля. Гаражи сползли в овраг глубиной 10-12 м.

В связи с тем, что гаражи полностью разрушены, пока что их окончательное количество устанавливается, добавили в ГСЧС.

Пострадавших и погибших на месте происшествия не обнаружено.