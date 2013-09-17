В Харькове нашли мальчика, который сбежал из дома

В Харькове работники милиции нашли мальчика из Житомирской области, который сбежал из дома три недели назад.

Как сообщили УНИАН в Управлении МВД Украины на Южной железной дороге, 13-летнего подростка без сопровождения взрослых обнаружили в главном зале вокзала «Харьков-пассажирский» в конце минувшей недели.

Милиционеры выяснили, что подросток больше трех недель назад самовольно покинул дом в одном из сел Житомирской области, и теперь его разыскивают родные. Свои действия несовершеннолетний объяснил тем, что в школе у него сложились неприязненные отношения с ровесниками.

Сначала беглец добрался из села автобусом в Житомир, а затем в Киев. Оттуда добраться до Харькова ему помог дальнобойщик. Далее он планировал поехать в Москву.

По словам начальника сектора криминальной милиции по делам детей линейного отдела на ст. Харьков-пассажирский капитана милиции Игоря Склярова, мальчика передали инициатору розыска для последующего выяснения всех обстоятельств.