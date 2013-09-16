В Кировограде ливнем затопило общежитие медколледжа

В Кировограде из-за затопления ливнем общежития переселено более 400 студентов.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на аппаратном совещании в облгосадминистрации первый заместитель председателя ОГА Галина Пастух сообщила, что в результате ливня затоплены два этажа общежития медицинского колледжа им. Мухина. Из затопленного помещения уже расселено 413 студентов. Еще 69 студентов, которые вернулись на учебу после выходных, смогут выбрать себе местожительство в еще одном общежитии колледжа или их поселят в студенческих городках других учебных заведений.