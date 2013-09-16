На Полтавщине ненастье повредило кровлю райбольницы

В г. Кобеляки Полтавской области вследствие сильного дождя и ветра повреждены частные жилые дома, линии электропередач, а также 4 корпуса районной больницы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«15 сентября в г. Кобеляки вследствие сильного дождя и шквалистых порывов ветра частично повреждены кровли 15 частных жилых домов, 8 хозяйственных сооружений и 4 корпусов Кобелякской центральной районной больницы. Повреждены линии электропередач», - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет, уверили в ГСЧС.

К ликвидации последствий ненастья привлечены 42 человека и 6 единиц техники.

Подразделениями ГСЧС, бригадами облэнерго и коммунальными службами проводятся работы по ликвидации последствий ненастья. Убытки уточняются.