На Львовщине от укуса змеи пострадал 38-летний мужчина

Поступил в реанимацию

Во Львовской области от укуса змеи пострадал 38-летний житель Яворовского района. Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты населения Львовской ОГА, 14 сентября в реанимационное отделение Яворовской центральной районной больницы поступил 38-летний житель села Бунив Яворовского района с диагнозом «укус змеи в руку».

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