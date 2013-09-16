На Львовщине от укуса змеи пострадал 38-летний мужчина
12:39, 16 сентября 2013Новости регионов
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Поступил в реанимацию
Во Львовской области от укуса змеи пострадал 38-летний житель Яворовского района.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты населения Львовской ОГА, 14 сентября в реанимационное отделение Яворовской центральной районной больницы поступил 38-летний житель села Бунив Яворовского района с диагнозом «укус змеи в руку».
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