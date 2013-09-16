В центре Запорожья перевернулся пассажирский автобус Mercedes Sprinter.

Как сообщили УНИАН в секторе профилактики управления ГАИ ГУ МВД Украины в Запорожской области, авария произошла 15 сентября в 22.10 на территории Орджоникидзевского района Запорожья.

«Водитель автобуса Mercedes Sprinter 1986 г.р., двигаясь по проспекту Ленина со стороны площади Фестивальной в направлении ул. Украинской, не выбрал безопасную скорость движения в результате чего не справился с управлением и допустил столкновение с бордюрным камнем от чего автобус опрокинулся», - рассказали в секторе профилактики управления ГАИ ГУ МВД Украины в Запорожской области.

По данным правоохранителей, в ДТП никто не пострадал, т.к. автобус в момент происшествия был без пассажиров – возвращался после смены в парк.

«В автобусе пассажиров не было, сам водитель опрокинувшегося транспортного средства получил незначительные ушибы и от госпитализиции отказался», - рассказали в ГАИ, отметив, что экспертизой установлено, что в момент ДТП водитель был трезв. В отношении него составлен админпротокол.