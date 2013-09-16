10-15 сентября на Одессчине выпали тропические дожди

Погодные условия, которые наблюдались в южной части Одесской области в период с 10 по 15 сентября, можно оценивать как тропические дожди.

Об этом говорится в размещенном на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщении Укргидрометцентра.

«В указанный период погоду Одесской области обусловливала впадина Малоазиатской депрессии, в зоне которой наблюдался холодный атмосферный фронт. Наиболее интенсивные осадки наблюдались на вершинах волн этого фронта», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что «12 сентября днем на одной из волн образовался мезоциклон над Балканами, который на протяжении 12-13 сентября очень медленно двигался в сторону Украины, в 12 часов по киевскому времени центр его достиг юга Одесской области, и на протяжении 13-14 сентября он переместился на центральную часть Украины».

Так, по данным синоптиков, на юге Одесской области были зафиксированы грозы со шквалами (12 сентября в Измаиле и Болграде 12-13 м/с, 13 сентября в Измаиле - 22 м/с). Поскольку холодный фронт оставался малоподвижным, это привело к продолжительным и сильным, местами очень сильным дождям ливневого характера. В период с 10 по ночь 15 сентября на территории южной части Одесской области и прилегающих районов республики Молдова наблюдалась рекордное количество осадков.

Максимальное суточное количество осадков за весь период наблюдений по данным МС Сарата составляло 100 мм (27 июня 1952 года), по МС Болград 163 мм (июль 1933 года). В сентябре максимальное суточное количество осадков было в Сарате - 81 мм (1893 год), в Болграде – 64 мм (18.09.1972 год).

По количеству осадков, которые выпали в эти дни погодная ситуация характеризуется как «стихийные гидрометеорологические явления», - СГЯ на АМП Тарутино и как «опасные гидрометеорологические явления» - ОЯ на других пунктах наблюдений.

По данным прогностического центра Оффенбах (Германия), за этот период на территории южной части Одесской области суточное количество осадков прогнозировалось: на 10.09 – 0.0-0.4 мм, на 11.09 – 3-7 мм, на 12.09 – 5-13 мм, на 13.09 – 12-36 мм, на 14.09 – 3-10 мм, на ночь 15 сентября без осадков.

В прогнозах и предупреждениях Украинского гидрометеоцентра в эти дни прогнозировались небольшие и умеренные дожди, 13-14 сентября сильные, местами очень сильные дожди.

«Данную ситуацию, которая возникла в Тарутинском и Арцизском районах Одесской области можно оценивать, как тропические дожди», - подчеркивается в сообщении Укргидрометеоцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, на сутки, 16 сентября, в Одесской области осадки не ожидаются, температура ночью составит 8-13°, днем 20-22°. 17 сентября - без осадков, 18 сентября временами дождь (ночью 1-8 мм, днем 7-14 мм). Температура ночью 10-15°; днем 17 сентября 20-25°, 18 сентября 16-21°. 19 сентября - без осадков, 20 сентября дождь (ночью 1-7 мм, днем 7-12 мм). Температура ночью 11-17°; днем 19 сентября 18-23°, 20 сентября - 14-20°.