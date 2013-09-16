В столичном метрополитене женщина попала под поезд

В столичном Метрополитене на станции “Вокзальная” женщина попала под поезд.

Киев. 15 сентября. УНИАН. В столичном метрополитене на станции “Вокзальная” женщина попала под поезд.

Как сообщили УНИАН в правоохранительных органах, инцидент произошел 15 сентября около 9.30. По предварительным данным, по неизвестным сейчас причинам женщина упала на пути, когда поезд прибывал на станцию. Как отметил собеседник агентства, женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

По данным пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в 9:16 на станции „Вокзальная” Святошинско-Броварской линии, под прибывающий поезд с платформы упала женщина, 1986 года рождения из Черновицкой области.

Подразделением ГП “Мобильно спасательный центр” ГСЧС Украины потерпевшая извлечена из-под поезда и с травмами средней степени тяжести госпитализирована в 17-ю клиническую больницу.

В 10:15 движения поездов возобновлено.