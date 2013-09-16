Кировоградщина: на обочину дороги вытекло 7 т горючего

В Кировоградской области во время ДТП перевернулся грузовик, который перевозил 26 тонн дизельного топлива.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, возле с. Бережинка Кировоградского района Кировоградской области на 19 км автодороги Кировоград - Кривой Рог - Запорожье произошло столкновение четырех автомобилей - два грузовых автомобиля, пассажирский микроавтобус и легковой автомобиль.

В результате дорожно-транспортного происшествия из автомобиля-цистерны «МАЗ», который перевозил 26 т дизтоплива, вытекло на обочину дороги около 7 тонн горючего.

Место разлива было обваловано, попадание нефтепродукта в водоемы не допущено.

Жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия работали пожарно-спасательное отделение и оперативная группа Управления ГСЧС в Кировоградской области, работники ГАИ и скорой медицинской помощи.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.