В Крыму в колонии упала крыша, погибли 2 заключенных

В Симферополе в субботу двое заключенных погибли в результате обрушения железобетонного перекрытия кровли в исправительной колонии номер 102.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе крымского управления ГосЧС.

«Крыша обрушилась в производственном цехе. На месте завала работали более 40 человек. Сначала нашли тело одного зэка, вечером обнаружили второго. Личность устанавливается», - отмечается в сообщении.

Причины и обстоятельства обрушения конструкций установит специальная экспертная комиссия, добавили в управлении ГосЧС.