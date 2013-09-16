В Крыму в колонии упала крыша, погибли 2 заключенных
10:25, 16 сентября 2013Новости регионов
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В производственном цехе
В Симферополе в субботу двое заключенных погибли в результате обрушения железобетонного перекрытия кровли в исправительной колонии номер 102.
Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе крымского управления ГосЧС.
«Крыша обрушилась в производственном цехе. На месте завала работали более 40 человек. Сначала нашли тело одного зэка, вечером обнаружили второго. Личность устанавливается», - отмечается в сообщении.
Причины и обстоятельства обрушения конструкций установит специальная экспертная комиссия, добавили в управлении ГосЧС.
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