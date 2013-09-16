В Чернигове на территории коллегиума нашли мину

В Чернигове спасатели обезвредили мину времен Второй мировой войны, найденную на территории коллегиума №11 во время ремонтных работ.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области.

Как отмечается в сообщении, 13 сентября в Управление ГСЧС поступило сообщение об обнаружении на территории Черниговского коллегиума №11 металлического предмета, похожего по признакам на боеприпас времен войны. Он был найден во время проведения земляных работ по укреплению фундамента здания.

Специалисты группы пиротехнических работ идентифицировали предмет как минометную мину калибра 50 мм времен Второй мировой войны.

Для безопасности детей, которые находились на занятиях, в коллегиуме была проведена эвакуация учеников и персонала заведения.

После обследования прилегающей территории спасатели загрузили боеприпас в пиротехнический автомобиль и вывезли в специально отведенное место, где уничтожили путем подрыва.