Из-за непогоды в Одесской области погибли 2 человека

В Одесской области 2 человека погибли из-за непогоды.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, во время грозы мужчину, ехавшего верхом на лошади в город Арциз, убило разрядом шаровой молнии вместе с животным. Во время стихии также погибла жительница села Новые Трояны Болградского района - 71-летняя пенсионерка захлебнулась, упав в воду.

По данным источника, сейчас в Арцизе продолжает прибывать вода. Местные жители пытаются спасти имущество, по возможности вывозя или поднимая на чердаки домов.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области в результате сильных осадков в течение 12-13 сентября в 5 населенных пунктах трех районов подтоплено 308 жилых домов, отселены почти 600 жителей.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7 часов 14 сентября фиксируется спад уровня воды в подтопленных населенных пунктах.

Всего к ликвидации последствий ненастья привлечено 250 человек, 60 единиц техники и 20 мотопомп.