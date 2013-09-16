На Одесчине спасли мужчину, смытого потоком наводнения

В Тарутино Одесской области два милиционера спасли мужчину, смытого потоком наводнения.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, 12 сентября в Тарутинском районе шел сильный ливень, река Анчорак вышла из своих берегов, потоки воды сносили заборы, дорожки, затапливали дома.

Около 15.00 в дежурную часть Тарутинского райотдела милиции позвонили сотрудницы центральной аптеки, которые сообщили, что потоком воды смыло мужчину, и он тонет.

Сотрудники Тарутинского райотдела помощник оперативного дежурного, старший прапорщик милиции Сергей Янак и милиционер ИВС, старшина милиции Сергей Башлы прибыли на место происшествия и вытащили мужчину из воды.

Оказалось, мужчину затянуло под недавно построенный слив для воды, который сверху был накрыт бетонными плитами, одну из плит снесло водой, и именно туда провалился потерпевший.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области из-за длительного дождя сегодня полностью размыло земляную дамбу, расположенную в 5 км от села Красное. Из зон подтопления в области отселено почти 600 человек.

Кроме того, из-за длительного сильного дождя, который идет и сейчас, произошел подъем уровня воды в малых пересыхающих реках Анчорак и Когильник. В результате этого в населенных пунктах Березино, Веселый Кут, Победа, Красное и Тарутино произошло частичное подтопление около 200 частных жилых домов и 250 хозяйств, прекращено электро- и водоснабжение. Из подтопленных частных жилых домов временно отселяют людей.