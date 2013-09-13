Более 525 тысяч киевлян избрали врача первичного звена.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом в эфире телеканала «Киев» сообщил директор Департамента здравоохранения КГГА Виталий Мохорев.

Из числа лиц, пожелавших изменить участкового врача, соответствующие заявления написали 2 тыс. 195 киевлян.

Мохорев также заметил, что возможностью избрать терапевта, педиатра или семейного врача могут воспользоваться все желающие киевляне до 30 сентября. Чтобы реализовать свое право, необходимо обратиться в регистратуру медицинского заведения рядом с местом жительства и заполнить регистрационную форму.

Заметим, что пациент может избрать врача, который работает не по месту жительства, но в таком случае врач не будет иметь возможности оперативно реагировать на вызовы на дом. Если гражданин доволен обслуживанием у своего врача, и не желает избрать другого, писать заявление не нужно.

«Начиная с прошлого года, появилась абсолютно новая возможность: пациент, который обслуживается в конкретном медицинском заведении, в конкретной поликлинике, может избрать любого врача, который работает в этом лечебном заведении. Для этого созданы все необходимые условия. При этом максимально за одним врачом может закрепляться до 2,5 тысячи пациентов. Также установлено предельное количество пациентов. В частности, для участковых терапевтов – 1,8 тыс. пациентов, для семейных врачей – 1,5 тыс. пациентов», – отметил Мохорев.