Черниговщина: у железнодорожной станции нашли 10 артснарядов

В Черниговской области вблизи железнодорожной станции обнаружили 10 артснарядов времен Второй мировой войны.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении ГСЧС в области.

12 сентября в оперативно-диспетчерскую службу областного Управления ГСЧС от дежурной по железнодорожной станции "Левковичи" Черниговского района поступило сообщение о том, что возле путей обнаружен снаряд. По показаниям местных старожилов, именно в этом месте в годы Второй мировой войны фашисты взорвали эшелон с боеприпасами. Спасатели, которые прибыли на место происшествия, идентифицировали опасную находку как артиллерийский снаряд калибра 45 мм

13 сентября специалисты 8-го учебного центра Государственной спецслужбы транспорта Министерства инфраструктуры обследовали прилегающую территорию и обнаружили дополнительно еще 9 артснарядов калибром 45 мм и 20 подрывников.

Взрывоопасные предметы охраняются, их планируют уничтожить 13 сентября группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения УГСЧС в Черниговской области.