В Днепропетровске психбольной «заминировал» трамвай

В Днепропетровске задержан 49-летний местный житель, который вчера днем по спецлинии "102" сообщил, что на конечной остановке трамвая № 12 положил тротил в прицепной вагон.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Днепропетровской области, после получения сообщения о взрывчатке сразу были вызваны работники Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра. Они установили, что указанный трамвай в 14.30 заехал в трамвайное депо. Сотрудники взрыво-технической службы осмотрели вагоны снаружи и внутри: никаких взрывоопасных предметов и веществ обнаружено не было.

Мужчину, который сообщил о заминировании, задержали и доставили в Бабушкинский райотдел милиции. Согласно медицинской справке, гражданин находится на учете врача-психиатра с диагнозом «олигофрения».

Следственный отдел райотдела по данному факту внес сведения в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 259 "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.