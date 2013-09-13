Одесская мэрия отрицает аварийность обрушившегося дома

Одесская мэрия отрицает аварийность обрушившегося вечером 12 сентября жилого дома.

Как сообщили УНИАН в управлении информации Одесского городского совета, дом, расположенный по адресу ул. Генерала Ватутина, 12, находится на балансе КП ЖКС «Хмельницкий» и не числится ни ветхим, ни аварийным.

По данным управления, в настоящее время на месте обрушения чердачного помещения тыльной части стены фронтона двухэтажного флигеля ведется расчистка завалов.

Как сообщает Управление со ссылкой на заместителя мэра по вопросам ЖКХ Анатолия Орловского: «Для предотвращения аварийных ситуаций дом по ул. Генерала Ватутина, 14 (на одну из квартир которого упали обломки - УНИАН) был отключен от газоснабжения. В настоящее время на объекте ведутся работы силами КП ЖКС «Хмельницкий» и подрядной организации. Разрабатывается список первоочередных противоаварийных мероприятий, которые будут проведены в кратчайшие сроки».

В управлении подчеркнули, что ход работ на объекте - на постоянном контроле городского головы Алексея Костусева.

В то же время в отделе по связям со СМИ и общественностью Главного управления ГСЧС в Одесской области сообщили УНИАН: «Обрушение жилого дома произошло на Молдаванке в старом центре Одессы. Ориентировочной причиной разрушения стали старые конструкции здания, которые намокли в результате обильных осадков и упали под собственным весом. Спасатели разобрали конструкции дома № 12, который упал, чтобы не повредить соседние здания. В результате разрушения пострадала одна квартира и 4 квартиры находятся под угрозой обвала»

По информации отдела, по прибытию спасателей выяснилось, что фронтон площадью 15 кв. м, трехэтажного 8-квартирного жилого дома упал на рядом расположенный двухэтажный 3-квартирный жилой дом.

В отделе добавили, что вопросом отселения жителей домов занимается Одесский горсовет.

Как сообщал УНИАН, вечером 12 сентября в Одессе фронтон трехэтажного дома по улице Генерала Ватутина обрушился на рядом стоящий двухэтажный дом. В результате обрушения пострадали 15-летний подросток и пожилая женщина. Парень госпитализирован. Повреждены три квартиры, одна из которых практически полностью разрушена.

Следственным отделом Малиновского райотдела милиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) по факту обрушения жилого дома по улице Ватутина, 12.

Изначально сообщалось, что обрушившийся жилой дом – в числе аварийных, зданию более 100 лет.