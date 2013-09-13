В Одессе рухнул двухэтажный жилой дом, пострадали 2 человека

В Одессе в результате обрушения жилого дома пострадали два человека.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области, сегодня ночью в Одессе обрушился двухэтажный жилой дом по улице Генерала Ватутина. В частности, рухнули крыша и часть стены.

По данным источника, госпитализированы 15-летний подросток, который оказался под завалом, и женщина-соседка, пытавшаяся помочь ему выбраться наружу. У мальчика – травматический шок, у женщины – перелом ключицы.

Повреждены три квартиры, одна из которых практически полностью разрушена.

Вышеназванный жилой дом – в числе аварийных, зданию более 100 лет. По предварительным данным, причиной обрушения, помимо прочего, стал дождь, размывший ракушечник, из которого возведено строение. Окончательные выводы о причинах ЧП будут сделаны после заключения специальной комиссии.

По словам представителя управления, соседний дом также пребывает в аварийном состоянии.

Как сообщал УНИАН, по данным ГСЧС, в Одессе обрушился фронтон трехэтажного дома, упавший на рядом стоящий двухэтажный. Пострадал один человек.