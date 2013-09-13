Луганщина: в лесничестве нашли плантацию конопли

В Луганской области на территории Северодонецкого лесного хозяйства около поселка Вороново 11 сентября правоохранители выявили плантацию конопли.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ГУ МВД в области, площадь участка, засеянного наркосодержащей коноплей, составила более 1 гектара. Между елками и соснами в 230 рядков было высажено 460 тыс. кустов конопли. По ценам чёрного рынка стоимость обнаруженного наркотического сырья составляет около 92 млн грн.

Данный факт квалифицирован по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины «Незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли».

В настоящее время создана следственно-оперативная группа, которая проверит проверить причастность должностных лиц лесного хозяйства к посеву конопли, посчитать ущерб, который причинен государству вследствие того, что из-за растущей конопли погибли саженцы ели и сосны. И установит владельца плантации.