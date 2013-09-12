На Луганщине ожидается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Луганской области в сезоне 2013-2014 годов прогнозируется незначительный рост уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущим сезоном.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госсанэпидслужбы в Луганской области, ожидается эпидемия гриппа умеренной и средней интенсивности, переболеют гриппом и ОРВИ около 350 тысяч человек (в прошлом сезоне – 339 тыс. человек), в том числе 240-250 тысяч детей до 18 лет.

По прогнозам специалистов, неэпидемическое повышение заболеваемости ОРВИ начнется уже со второй декады сентября, и будет обусловлено заболеваемостью школьников и воспитанников детских дошкольных заведений.

Первая волна эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом начнется с третьей декады ноября, и будет длиться первую половину декабря, вторая волна ожидается со второй декады февраля до конца марта 2014 года.

Прогнозируется одновременная циркуляция штаммов вирусов гриппа типа А(H3N2), А(H1N1) сезонного и пандемического и В.

Справка УНИАН. Эпидемический сезон 2012-2013 годов в Луганской области характеризовался умеренной интенсивностью, переболело около 339 тысяч человек, или 1561 на 10 тысяч населения, в том числе 6 из 10 детей и каждый 18 взрослый житель области. Дети до 4 лет болели чаще всего (9 из 10 детей данного возраста). Среди взрослого трудоспособного населения чаще болели лица от 18 до 29 лет (интенсивный показатель 1048,4 на 10 тысяч населения данного возраста). Удельный вес пожилых людей (65 и старшие) не превысил 3,0%.

По данным вирусологической лаборатории ГУ «Луганский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины» в области наблюдалась одновременная циркуляция вирусов гриппа типа А: А(H1N1) /пандемический и А(H3N2) - с февраля по май 2013 г., а также типа В (с марта по май 2013 г.). Превалировал штамм А(H3N2), как и в сезоне 2011-2012 годов.