В Николаеве объявлено штормовое предупреждение

По данным Николаевского областного центра по гидрометеорологии 14-15 сентября на территории Николаевской области и города Николаева ожидается ухудшение погодных условий и объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в исполкоме горсовета со ссылкой на управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, дождь, временами сильный и очень сильный дождь.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета просит жителей и гостей города быть осторожными, в случае усиления ветра обходить шаткие строения и дома с шаткими крышами, избегать различных сооружений повышенного риска, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, водоемов, потенциально опасных промышленных объектов и деревьев.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября Николаев отмечает 224-летие, запланирован ряд праздничных мероприятий на улицах города, в том числе аэрошоу, концерты и фейерверк.