В Одессе нашлась пропавшая второклассница. Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Одесской области, девочка здорова.

По данным источника, похищения не было, ребенок, уйдя утром из дома, не явился в школу по собственной инициативе.

«Сейчас выясняется, по какой причине это произошло. По предварительным данным, конфликта в школе не было. Классный руководитель характеризует девочку с положительной стороны. Возможно, Юля с кем-то поссорилась, не ужилась. Ранее – в первом классе – она училась в сельской местности. Отец ребенка в день исчезновения работал в ночную смену», - рассказали в управлении.

Ребенка разыскивали милиция и волонтеры.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 10 сентября пропала Юлия Маврова (2005 г.р.). Утром она вышла из дома, расположенного по ул. Люстдорфская дорога, и не вернулась.