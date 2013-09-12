В Сумах 14-летняя школьница на физкультуре получила инсульт

В Сумах девятиклассница на уроке физкультуры получила инсульт, пишет сайт города Сумы "0542".

Как сообщается, вчера в городской средней образовательной школе №20 во время урока физкультуры 14-летней девушке стало плохо. Прибывшие врачи установили диагноз — инсульт.

Как стало известно с неофициальных источников, девятый класс вышел на свой второй урок — физкультуру. Занятия начались с легкой пробежки. Девятиклассница сначала отстала от группы девушек, а позже ее нашли лежащей на земле в судорогах. Медсестра школы до приезда бригады «скорой» оказала девушке первую медицинскую помощь.

Диагноз, который поставили школьнице, — аневризма сосуда мозга. Девушка находится в областной больнице.

Также выяснилось, что школьница вела здоровый образ жизни, занималась единоборствами, участвовала в соревнованиях. Однако, по неподтвержденной информации, имела проблемы с сосудами.

На данный момент официальных комментариев директор школы не дает, так как по факту произошедшего в школе проводится проверка управления образования.

0542.ua