В Киеве на колею метро упал пассажир

Возобновлено движение поездов на Святошинско-Броварской линии метрополитена в Киеве, которое было остановлено из-за падения пассажира на колею.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

В сообщении говорится, что 12 сентября, в 9:30, приостанавливалось движение на Святошинско-Броварской линии метрополитена из-за пребывания пассажира на колеи станции «Арсенальная» (направление движения от ст. «Академгородок» до ст. «Лесная»).

“Для поднятия пассажира снималось напряжение с контактного рельса. В то же время, было оперативно организовано круговое движение поездов: ст. «Академгородок» - ст. «Крещатик», ст. «Дарница» - ст. «Лесная». После поднятия пассажира в 9:44 движение поездов на Святошинско-Броварской линии было возобновлено”, - сказано в сообщении. При этом отмечается, что обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.