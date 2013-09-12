В Запорожской области от взрыва газа погиб человек
10:30, 12 сентября 2013Новости регионов
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В пункте приема металлолома
В Запорожской области из-за взрыва газового баллона в пункте приема металлолома погиб рабочий.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, вчера, 11 сентября, в 15 час. в г. Пологи Запорожской области в пункте приема металлолома взорвался газовый баллон, вследствие чего погиб один работник.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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