В Запорожской области от взрыва газа погиб человек

В Запорожской области из-за взрыва газового баллона в пункте приема металлолома погиб рабочий.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, вчера, 11 сентября, в 15 час. в г. Пологи Запорожской области в пункте приема металлолома взорвался газовый баллон, вследствие чего погиб один работник.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.