В Одессе создадут первый в Украине биомедицинский концерн

В Одессе планируют создать первый в Украине «Биомедицинский инновационно-технологический концерн».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского областного совета, презентацию проекта «Биомедицинский инновационно-технологический концерн «BITEC Limited» провел на заседании постоянной комиссии областного совета по вопросам межрегионального и международного сотрудничества и инвестиционной деятельности ее председатель Аркадий Губерник.

Цель проекта – обеспечение потребностей населения юга Украины качественно новым медицинским обслуживанием, основанном на инновационных технологических направлениях в области биомедицины и биотехнологий, а также внедрении новейших образовательных технологий и, как следствие, повышении качества отечественного медицинского образования и его конкурентоспособности.

Проект предполагает создание на базе Одесского национального медицинского университета «Биомедицинского инновационно-технологического концерна». В основе лежит идея объединения научно-исследовательского, академического и практического процессов медицинского образования и обслуживания.

Производственная деятельность предполагает создание: «Медицинского радиологического научного центра»; «Центра научно-исследовательской деятельности и лабораторных исследований»; «Центра медицинской диагностики» совместно с компаниями «Siemens» и «Johnson&Johnson Medical Devices» (что позволит проводить диагностические и лабораторные исследования без ограничений в таких областях как кардиология, сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия, общая хирургия, травматология и ортопедия, спортивная медицина, офтальмология, педиатрия, акушерство и гинекология); «Криобанка стволовых клеток пуповинной крови».

Кроме того, проект предусматривает создание пяти заводов. Первый - по фракционированию плазмы крови (предполагается производство четырех препаратов, таких как альбумин, иммуноглобулин нормальный для внутривенного введения, фактор свертывания крови человека VIII, фактор свертывания крови человека IX, а также производство «Гемакона» - контейнера сдвоенного одноразового применения для заготовки крови и ее компонентов). Второй - по инновационному производству инсулинов, третий - радиологических препаратов, четвертый - по производству медицинского оборудования и расходных материалов и пятый завод - по производству лекарственных препаратов.

«Стержневыми направлениями и формами деятельности Концерна является разработка и внедрение новейших технологий в области клинической медицины, направленной на борьбу с социально значимыми заболеваниями, ежедневно уносящими огромное количество человеческих жизней», - сообщили в пресс-службе.

Воплощение проекта в жизнь создаст в области дополнительно 2,5 тыс. рабочих мест.

Начать работы по строительству первого завода планируется на участке, площадью около 8 га, в конце 2013-го - начале 2014 года.

Как сообщал УНИАН, 13 июня Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову обеспечить рассмотрение вопроса создания при участии Одесского национального медицинского университета на территории Теплодара (Одесская обл.) технопарка с целью внедрения инновационных технологий и улучшения обеспечения населения лекарственными средствами отечественного производства.