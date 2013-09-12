В Мариуполе 2-летний ребёнок получил пулевое ранение

В Мариуполе Донецкой области прокуратура контролирует ход расследования по факту пулевого ранения 2-летнего ребёнка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Мариуполя со ссылкой на прокурора Жовтневого района Александра Трунова, 10 сентября около 18.00 в одну из больниц города Мариуполя за медицинской помощью обратилась женщина с мальчиком 2011 г.р., которая сообщила, что во время прогулки его ребенок получил ранение. Во время осмотра медицинские работники обнаружили у ребенка пулевое ранение ноги.

Однако правоохранители пока не могут назвать тип оружия, из которого произошло ранение.

«При каких обстоятельствах была получена травма, сейчас выясняют следователи», - отметил прокурор.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

Досудебное расследование проводит Жовтневый райотдел Мариупольского ГУ ГУМВД.

Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Жовтневого района города Мариуполя.