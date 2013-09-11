В Одессе при столкновении 4 машин 2 человека погибли и 2 травмированы. Как сообщили УНИАН в управлении ГАИ ГУ МВД в Одесской области, авария произошла 10 сентября в 19.15 возле торгово-развлекательного центра «Ривьера» - на 17-м км дороги «Одесса – Южный».

Установлено, что автомобиль Nissan Micra, которым управлял 41-летний мужчина, направляясь в сторону города Южный, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с Nissan Primera. От сильного удара Nissan Micra отбросило в сторону, в результате чего произошло его столкновение с Daewoo Matiz, который затем врезался в Nissan Murano.

Из-за травм несовместимых с жизнью скончались водитель автомобиля Nissan Micra и 46-летний мужчина, который был за рулем Nissan Primera. Госпитализирована 50-летняя женщина (водитель Daewoo) и 34-летняя пассажирка Nissan Micra.

Ведется следствие.