На Донеччине наказали маму, которая не уделяла внимания детям

В г. Доброполье Донецкой области милиция составила административный протокол в отношении женщины, которая работала по 12 часов в день без выходных и не уделяла должного внимания своим двум малолетним детям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Добропольского горотдела милиции, правоохранителям поступил звонок от местного жителя, который сообщил о том, что на пятом этаже по подоконнику открытого окна ходит малолетний ребенок и может упасть.

Незамедлительно на место происшествия выехала следственно–оперативная группа и сотрудники криминальной милиции по делам детей, однако ребенка в какой-либо опасной ситуации не было. Заявитель объяснил милиционерам, что он не первый раз наблюдает, как маленький ребенок ходит по краю окна на пятом этаже, и в подтверждение своих слов предоставил правоохранителям фото.

Проведенной проверкой было установлено, что по указанному адресу проживает 26-летняя мать двоих детей в возрасте 3 и 7 лет. Чтобы прокормить семью, женщина устроилась работать на городскую автомойку, где работает по 12 часов в день, без выходных. Дети в это время находятся дома без присмотра взрослых.

Как пояснила женщина правоохранителям, «младшего сына не берут в садик, так как у ребенка нет прививок, а старший школьник за ним присматривает», и чем занимаются дети в ее отсутствие, мать не знает.

Сотрудниками криминальной милиции по делам детей в отношении безответственной матери составлен административный протокол по ст. 184 КУоАП (ненадлежащее исполнение родителями либо лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей), а также проведена профилактическая беседа о недопустимости оставления маленьких детей без присмотра взрослых, так как это может повлечь тяжкие последствия.