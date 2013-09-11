Буковина: в онкодиспансере открыли диагностическое отделение

Сегодня в Черновицком областном клиническом онкологическом диспансере состоялось открытие диагностического отделения, оснащенного специализированным для онкологии компьютерным томографом, который обеспечивает качественную диагностику и предлучевую подготовку пациентов.

Как сообщили УНИАН в Благотворительном фонде Рината Ахметова "Развитие Украины", новое оборудование предоставит пациентам возможность получить медицинское обслуживание на уровне европейских стандартов.

Оборудование приобретено за средства фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» в рамках программы фонда «Рак излечим», которая направлена ​​на улучшение качества диагностики и лечения онкобольных с помощью новейшего оборудования и внедрения передового опыта лечения рака. Общий бюджет программы «Рак излечим» на оснащение Черновицкого областного клинического онкодиспансера составляет 7,2 млн. грн.

Специализированный для онкологии 20-срезовый компьютерный томограф позволяет осуществлять диагностические исследования и предлучевую подготовку пациентов, получать снимки срезов мягких тканей, внутренних органов, сердца и сосудов, костей в разных проекциях и плоскостях, при этом значительно сокращая время проведения исследований и лучевую нагрузку для больных.

Михаил Папиев, председатель Черновицкой облгосадминистрации: «Сегодняшнее торжественное событие мы встречаем в условиях реального реформирования медицинской отрасли края, ее модернизации, и если говорить максимально открыто, то в условиях начала создания новой системы здравоохранения. Здоровье каждого жителя области остается наивысшим приоритетом власти. За последнее время областной бюджет направил значительные ресурсы на улучшение материально-технической базы медицинских учреждений, строительство и реконструкцию лечебно-профилактических комплексов. Приятно, что с открытием нового отделения компьютерной томографии Черновицкий областной клинический диспансер станет современным медицинским учреждением по своему профилю. С его открытием в области будут обеспечены европейские стандарты предоставления медицинской помощи. Создать новое отделение в такой короткий срок – очень ответственная задача. Учитывая огромную ответственность, значимость реализации этого проекта для буковинской общины, хочу поблагодарить учредителя фонда «Развитие Украины» Рината Ахметова и все ответственные службы области за координацию усилий, достижение важного результата и введение в действие этого отделения».

Анатолий Гонца, главный врач Черновицкого областного клинического онкологического диспансера: «Черновицкий областной онкодиспансер – единственное на Буковине медицинское учреждение, которое оказывает медицинскую помощь онкобольным и имеет разветвленную структуру, в полном объеме выполняет все методики комбинированного и комплексного лечения онкологических больных. Значительную роль в учреждении онкологического профиля играет диагностическая служба, которая при помощи благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» на сегодняшний день оснащена одним из лучших аппаратов для компьютерной томографии. 20-срезовый компьютерный томограф позволяет быстро, с высокой степенью разрешения и качества изображения получать снимки срезов мягких тканей, внутренних органов, сердца и сосудов, костей в разных проекциях и плоскостях, при этом определить наличие и степень распространения опухолевого процесса. Этой возможностью теперь смогут воспользоваться 2,5 тысячи пациентов с впервые выявленным онкологическим заболеванием и другие пациенты, которые находятся на учете в нашем диспансере. После установки аппарата более 200 буковинцев прошли современную диагностику. Следует напомнить, что компьютерная томография применяется в качестве основного метода, когда появляется необходимость определить наличие и степень распространения опухолевого процесса, а, следовательно, предшествует назначению правильного лечения для всех наших пациентов».

Анатолий Заболотный, директор благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»: «Для нас реализация программы «Рак излечим» в Черновицком областном клиническом онкологическом диспансере – это еще один успешный пример того, как государственное медицинское учреждение совместными усилиями благотворителей и государства создает условия, обеспечивает соответствующую подготовку специалистов и качественный прорыв в диагностике онкологических заболеваний. Хочу отметить, что уже есть промежуточные результаты – на оборудовании прошли диагностику более 200 пациентов. А специалисты, работающие в диспансере, получили наивысшие оценки по результатам обучения работе на оборудовании. Для нас это очень важно, поскольку только оборудование не дает результатов – должно быть подготовлено помещение, иметься в наличии расходные материалы и сформирована сильная команда специалистов. Только тогда оборудование будет работать в интересах пациента. Мы видим это на примере Черновицкого онкодиспансера и надеемся, что и в дальнейшем отделение будет развиваться, совершенствоваться и эффективно работать для людей».

Напоминаем, что в рамках программы «Рак излечим» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» создано 11 радиологических отделений в клиниках-партнерах в Западной Украине, где в течение года диагностику и лечение проходят около 21 тыс. пациентов. Всего для радиологической службы 8-ми западноукраинских областей фондом поставлено диагностическое и лечебное оборудование на сумму свыше 93 млн. грн. В ноябре 2013 года планируется открытие отделения дистанционной лучевой терапии в Волынском областном онкологическом диспансере.