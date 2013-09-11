На Луганщине на шахте из-за задымления эвакуируют горняков

В Луганской области на шахте им. Артема ГП «Луганскуголь» из-за задымления эвакуируют горняков.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ГУ ГСЧС в области, сегодня, 11 сентября, около 9.00 на горизонте 600 м произошло задымление. В этот момент в шахте находилось 209 шахтеров, двое из них - на аварийном участке.

По состоянию на 12:30, судьба одного шахтера неизвестна, ведутся его поиски, 1 шахтер госпитализирован в Луганский ожоговый центр. 172 шахтеров самостоятельно поднялись на поверхность, 37 продолжают подниматься.