В Одессе горело кафе

Сегодня в кафе «Аризона» в Одессе произошел пожар, сообщили УНИАН в отделе по связям со СМИ и общественностью Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Согласно сообщению, в 5.26 в службу «101» Одессы поступило сообщение от охранника о том, что произошел пожар в кафе «Аризона», что на улице Королева в Киевском районе города.

Пожарные прибыли на место вызова и ликвидировали возгорание летней террасы и подсобного помещения на площади 80 кв. м. Для ликвидации огня спасателям пришлось проломить крышу здания. На пожаре работало 4 единицы техники.

Причина ЧП устанавливается. Погибших и пострадавших нет.