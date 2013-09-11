В Крыму сорвался со скалы российский турист

В Крыму сорвался со скалы и получил травмы российский турист.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, несчастный случай произошел вчера, 10 сентября, вблизи с. Межводное Черноморского района.

«В горной скалистой местности турист, гражданин России, упал со скалы, получил многочисленные травмы и не был способен передвигаться самостоятельно», - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли спасатели, которые оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, на ношах эвакуировали к дороге и передали работникам скорой медицинской помощи, проинформировали в ГСЧС.